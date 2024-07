Lazio Primavera, pronta la tournée in Messico: date e avversari

La Lazio Primavera di Sanderra presto tornerà in campo per preparare la nuova stagione. Dopo aver raggiunto le semifinali playoff da neopromossi, i giovani biancocelesti ripartiranno da una tournée in Messico contro alcune delle squadre giovanili più forti del mondo. Si tratta dello Supercoppa di Monterrey 2024 che si giocherà dal 27 al 30 luglio 2024. Le semifinali, invece, il 31 e la finale il 2 agosto. La competizione sarà divisa in due gironi da tre squadre:

Girone A: Monterrey, Real Betis e Palmeiras;

Girone B: Inter Miami, Lazio e River Plate.