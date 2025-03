Lazio Primavera, si vola in casa dell'Hellas: quando e dove seguire il match

C'è un po' di amarezza per come è andata la gara del Fersini tra la Lazio e il Monza Primavera. 1-2 subito in rimonta, punti sprecati contro un avversario sempre ostico ma comunque sulla carta inferiore ai biancocelesti. Ora la squadra di Pirozzi dovrà rialzare la testa: sabato 15 marzo si vola a Verona per il match di campionato che si disputerà alle 13.00. I capitolini sono attualmente settimi a 44 punti, mentre gli scaligeri sono noni con un solo punto di distacco (43). Una situazione di classifica che rende ancor più fondamentale la vittoria.

Il match sarà visibile attraverso i canali ufficiali del club e potrà essere seguito attraverso il nostro sito lalaziosiamonoi.it con aggiornamenti live.

