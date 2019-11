Lazio, problema alla coscia per Marusic: salta Celtic e Lecce

La Lazio ha immediatamente ripreso i lavori dopo la vittoria con il Milan. L'allenamento del pomeriggio a Formello ha riservato una brutta sorpresa a Inzaghi. Adam Marusic durante la seduta ha riportato un problema alla coscia che lo costringerà ad alzare bandiera bianca per le sfide dei biancocelesti contro Celtic Glasgow in Europa League (giovedì alle 18.55) e il Lecce in campionato (domenica alle 15). Il montenegrino rientrerà dopo la sosta per gli impegni di novembre delle nazionali.

