Lazio, Proto: "A Sarri preferivo Inzaghi. Senza la pandemia lo scudetto..."

Silvio Proto in una lunga intervista rilasciata a ilposticipo.it si è raccontato a 360 gradi. Il portiere ex Lazio è arrivato dall'Olympiakos nella Capitale nel luglio del 2018 dove ha collezionato però solo 9 presenze in due anni e mezzo. Febbraio 2021 è il mese in cui decide di appendere gli scarpini al chiodo dedicandosi al golf e alla sua famiglia. Queste le sue parole: "Alla Lazio Inzaghi mi ha impressionato per come riesce a far sentire tutti importanti, compreso chi gioca poco o niente. Inzaghi trasmette amore a tutti ed è l'allenatore perfetto per Romelu. Dovesse arrivare anche Paulo Dybala non ci sarebbero problemi per farlo coesistere con Lukaku e Lautaro. Alla Lazio tutti giocavano gli uni per gli altri. Ha un grande staff che sa come costruire un grande gruppo".

TIFOSI -"Ricordo il calore dei tifosi dell'Olympiakos. Alla Lazio manca tutto questo. Serve un impianto di proprietà per crescere ancora. Bisognerebbe avere i tifosi più vicini al campo per pressare gli avversari. La pista d'atletica all'Olimpico rovina tutto".

GIORNO PIÙ BELLO - "Quando abbiamo vinto la Coppa Italia 2018-19 contro l'Atalanta. Un anno dopo purtroppo è scoppiata la pandemia. Ricordo che abbiamo avuto due giorni di ferie, ne ho approfittato per riportare la famiglia in Belgio. Poi non sono riuscito a rientrare a Roma. Quando dovevo ripartire con l'aereo ho saputo che in Italia era stato chiuso tutto".

SCUDETTO 2020 - "Se avremmo vinto lo scudetto senza pandemia? Sicuramente! Eravamo forti, giocavamo un calcio pazzesco. Juve-Inter ha cambiato tutto: è finita 2-0, ci hanno sorpassato in classifica per un punto. Loro erano stanchi e hanno approfittato della pausa per ricaricare le batterie. Quando il campionato è stato interrotto eravamo al top fisicamente, dopo la ripartenza le nostre gambe non andavano forte come prima. C'è tanto rammarico per questo. Purtroppo è successo qualcosa nella squadra che ha rovinato tutto. Con il Covid non potevamo nemmeno allenarci".

LAZIO DI SARRI - "La seguo, però preferivo lo stile Inzaghi per come sapeva fare gruppo e per il gioco che esprimeva. Con lui l'Inter ha scelto il top dopo la partenza di Conte. Simone è giovane e può ancora imparare tanto. Al primo anno ha alzato Supercoppa e Coppa Italia, poi ha sfiorato lo scudetto. Per me il Milan non ha vinto con merito".