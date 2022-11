Lazio, punti dopo l'Europa: che crescita rispetto alla scorsa stagione!

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio ha vinto il derby, chiudendo con una grande gioia una settimana complicata. Contro la Roma la squadra di Maurizio Sarri ha chiuso anche il programma delle sei partite giocate dopo gli impegni in Europa League con un bilancio molto buono: 13 punti. Rispetto alla scorsa stagione, quando vennero raccolti 5 punti in 8 partite, la crescita è evidente e lascia ben sperare in vista del 2023 quando la Lazio inizierà la propria esperienza in Conference League. Di seguito l'elenco delle partite post Europa delle ultime due stagioni.



Stagione 2021-22: Lazio - Cagliari 2-2, Bologna - Lazio 3-0, Verona - Lazio 4-1, Lazio - Salernitana 3-0, Napoli - Lazio 4-0, Sassuolo - Lazio 2-1, Udinese - Lazio 1-1, Lazio - Napoli 1-2.

Stagione 2022-23: Lazio - Verona 2-0, Cremonese - Lazio 0-4, Fiorentina - Lazio 0-4, Lazio - Udinese 0-0, Lazio - Salernitana 1-3, Roma - Lazio 0-1.