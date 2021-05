Lazio, quanti cartellini: sei la seconda squadra più ammonita d’Europa

Ieri sera, contro la Fiorentina, ben 8 cartellini gialli. Troppi per una squadra come la Lazio che fa della tecnica e della qualità i suoi punti di forza. In questa stagione i calciatori biancocelesti si sono visti sventolare il cartellino giallo ben 99 volte. In tutta Europa solo il Getafe ha fatto peggio con 109 ammonizioni quest'anno. Tra i ragazzi di Inzaghi, i più sanzionati sono Lucas Leiva (10) e Akpa Akpro (9). In questa speciale classifica presenti anche Celta Vigo, Spezia e Atletico Madrid.

LA CLASSIFICA DEI CARTELLINI GIALLI:

109 Getafe

99 Lazio

97 Celta

95 Spezia

93 Atletico Madrid