Lazio, quanto incidono i nuovi acquisti? Reina il migliore per presenze da titolare: la classifica completa

Sono stati sette gli acquisti che la Lazio ha messo a segno nella sessione di calciomercato estivo per rinforzare la rosa di mister Inzaghi. Lazio Page ha stilato un'interessante resoconto di quante volte "i nuovi" siano scesi in campo da titolari in Serie A così come in Champions. Il più utilizzato è Pepe Reina con 6 presenze e ben 540 minuti giocati, segue Fares a 5 (424') e Hoedt a 3 (353'). In tre hanno conquistato la maglia da titolare per 2 volte: Akpa Akpro (403'), Pereira (202') e Muriqi (167'). Ultima posizione in classifica per Escalante mai sceso in campo dal primo minuto e che in totale ne ha giocati 140.

