Lazio, quanto sei cambiata in un anno! Classifiche e posizioni a confronto

Fonte: Fabrizio Parascani

Oggi si chiude la tredicesima giornata con le ultime due gare: Verona- Lecce alle 18:30 e Bologna-Torino alle 20:45. Dopo tredici turni possiamo valutare l'andamento delle big, in particolare come si sta comportando la Lazio di Sarri. I biancocelesti, dopo 13 partite, hanno raccolto dieci punti in meno, rispetto a dodici mesi fa. Questo andamento è molto deludente rispetto alla scorsa stagione, quando Immobile e compagni, allo stesso punto della stagione, erano in terza posizione e avevano messo in cascina 27 punti. Adesso i ragazzi di Sarri occupano l'undicesimo posto in classifica e distano 7 punti dalla zona Champions. Numeri non accettabili per una squadra come quella biancoceleste costruita per ben altri obiettivi.

Per quanto concerne le altre big: saldo positivo per l'Inter con +8 e Juve con +5. Male Napoli, Atalanta, Roma e Milan rispettivamente con - 11, -7, -5 e -3. Tra le altre, bene il Lecce con + 6 , Bologna e Monza con +5 e la Fiorentina con +4.