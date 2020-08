Lazio, questione di magia: quella volta che Luis Alberto e David Silva hanno giocato insieme

"Non voglio realismo. Voglio magia". Chissà cosa direbbe della Lazio che verrà la Blanche di 'Un tram chiamato desiderio'. Scherzi a parte, i biancocelesti stanno costruendo la squadra per tornare in Champions League. Ciliegina sulla torta potrebbe e dovrebbe essere un certo David Silva che in questi giorni è a caccia della Champions League con il Manchester City. Un giocatore che ha un palmares di tutto rispetto e che in Inghilterra chiamano Merlino. Un acquisto che, qualora venisse perfezionato, sarebbe pazzesco per i biancocelesti paragonabile, nel recente passato, solo a quelli di Klose e Lucas Leiva. Un giocatore che sposta gli equilibri e rende tutto magnifico e magico, per l'appunto. Merlino si aggiungerebbe all'estro di Magic Luis Alberto. Il Mago, come ama chiamarlo la società, ha deliziato il popolo biancoceleste in questi anni e non vede l'ora di giocare con il suo connazionale. Un centrocampo atomico con i due pronti a disegnare calcio, con l'aggiunta della potenza e della classe di Milinkovic. La gente non sta più nella pelle e spera che i due possano usare la loro bacchetta magica per sistemare tutti i problemi in campo e volar sempre più in alto. Luis e David si conoscono e tra i due, in questi giorni, ci sarebbero stati anche dei contatti telefonici. I due hanno condiviso in alcune circostanze il ritiro delle Furie Rosse e hanno all'attivo anche una gara insieme con la Spagna.

COSTA RICA - L'undici novembre 2017 non è stato un giorno qualunque per Luis Alberto. Il numero dieci biancoceleste esordì con la maglia della Spagna subentrando a Iniesta al 74'. Sedici minuti con la Roja e il numero 12 sulle spalle con vicino il 21 di David Silva. Un match importante anche per il ragazzo di Arguineguin che realizzò una doppietta. L'allora ct Lopetegui applaudì i due. Oggi David Silva ha salutato la nazionale (con cui ha vinto un Mondiale, due Europei e collezionando 125 presenze e 35 reti), mentre Luis Alberto spera di convincere Luis Enrique. Il covid ha spostato l'Europeo di un anno e l'ex Liverpool ha dei mesi in più per provare a conquistarlo. Nel frattempo può tornare a quella partita giocata a Malaga. Una serata magica che i tifosi della Lazio sperano possa ripetersi il più presto possibile. Magic Luis e Merlino insieme su un campo di calcio, ma stavolta, con l'aquila sul petto.

