Calciomercato Lazio, per la difesa spunta Porozo. L'agente: "Presto importanti novità"

La Lazio sta valutando con attenzione il profilo di Jakson Porozo. Secondo quanto riporta calciomercato.it, il club biancoceleste avrebbe messo gli occhi sul difensore classe 2000 il cui contratto col Santos scadrà a giorni. Daniel Manouchehri, agente del talento ecuadoriano, ha preferito non sbilanciarsi sul futuro del proprio assistito: "È vero che molti club in Europa ci chiedono informazioni su di lui, ma preferiamo non parlare di eventuali trattative. Analizzeremo tutte le proposte e poi prenderemo una decisione. Di certo presto ci saranno novità importanti per il ragazzo".

LA CONCORRENZA - Porozo, che può vantare già il debutto in Nazionale maggiore, è seguito da tante altre società, tra cui Ajax, Valladolid, Bruges e Siviglia. Mesi fa è stato anche nei radar del Lecce, e non è da escludere totalmente il rinnovo col Santos nel caso in cui le proposte non siano soddisfacenti.

