Lazio, radicalmente Bastos: l'angolano cambia look - FOTO

Non c'è due senza tre. Due stagioni fa Luis Alberto, l'anno scorso Correa... adesso è toccato a Bastos cambiare look. Proprio così: il difensore della Lazio ha deciso di rivoluzionare completamente la sua capigliatura cambiando colore, passando dal nero naturale al biondo. A testimoniarlo varie foto apparse sul profilo Instagram personale dell'angolano, che ha voluto farsi immortalare con il nuovo look in uno dei momenti di svago al di fuori del calcio giocato, ovvero durante la spesa al supermercato. Un cambiamento radicale, quasi rivoluzionario, che da qui al termine della stagione accompagnerà Bastos sul campo, sperando porti fortuna come già successo in passato con Luis Alberto e Correa. Di seguito le foto del nuovo look del difensore biancoceleste.

