Lazio, Radu è il tuo jolly! Il "Boss" potrà essere anche il vice-Hysaj: i dettagli

Stefan Radu difensore centrale e all'occorrenza terzino. Il romeno è pronto a tornare all'antico pur di rendersi utile alla causa. C'è stata, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha sua apertura per lo slittamento sulla fascia in caso d'emergenza. Con Fares ceduto al Genoa, Kamenovic non tesserato e Lukaku fuori rosa, Sarri ha chiesto al "Boss" la disponibilità per ricoprire anche il ruolo di vice-Hysaj. La prova sul campo è arrivata dall'allenamento di ieri pomeriggio. Radu, fino a questo momento alternativa di Acerbi, si candida per più ruoli, come d'altronde accaduto fin dal suo sbarco a Roma. In assenza dei nazionali, per il difensore sono già cominciate le esercitazioni da terzino.

DALL'ESORDIO - Era il 30 gennaio 2008 e Radu esordiva con la maglia della Lazio nella gara di Coppa Italia con la Fiorentina. In coppia con Siviglia, fu positiva la sua prestazione da centrale della linea a quattro. È stata quella la prima partita di una scalata nella storia che l'ha portato a diventare il calciatore con più presenze totali in maglia biancoceleste. Ora, considerato il mancato arrivo di un difensore aggiuntivo dal mercato, il tecnico valuta l'idea di schierarlo come laterale basso. Una soluzione in più nelle rotazioni, da mettere in pratica a seconda della competizione e dell'avversaria da affrontare. Nei primi anni a Roma era stato alternato a sinistra con Kolarov, poi volato al City. Con l'avvento di Inzaghi è stato impiegato sul centrosinistra, in quella che è la sua collocazione ideale. Ma ora il classe '86, 35 anni, ha dato il suo ok per lo spostamento. Per il bene della squadra Radu è pronto a far tutto.

