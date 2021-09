Lazio, Sarri l'ha eletto titolarissimo e i tifosi cantano il suo nome: Pedro ha già conquistato tutti!

Pluricampione, pluridecorato, Pedro è un vero trionfatore. Lo spagnolo ha conquistato il mondo Lazio in due settimane. L'esordio contro l'Empoli e l'exploit nella gara casalinga contro lo Spezia: Sarri l'ha eletto titolarissimo e i tifosi si divertono a cantare il suo nome sulle note della canzone di Raffaella Carrà. Kostic non è arrivato, Zaccagni parte da alternativa. Toccherà a Pedro e Felipe Anderson, riporta la rassegna stampa di Radiosei, garantire i gol persi con gli addii di Correa e Caicedo.

TRA I FEDELISSIMI - Sarri, ai tempi del Chelsea, era rimasto colpito dall'umanità e dalla personalità forte di Pedro. E in effetti l'inserimento nella Lazio è stato praticamente istantaneo. Poche ore in biancoceleste e già si è sentito a suo agio in quel di Formello. Con il tecnico poi c'era un bel rapporto di sintonia a Londra, rimasto più intatto che mai nella Capitale. Pedro ha portato classe, esperienza e mentalità vincente, andando a implementare anche la colonia spagnola. Dopo aver fatto vedere sprazzi di talento nelle prime due giornate, ora l'obiettivo è confermarsi contro il Milan per poi, chissà, prendersi una rivincita nel derby, in programma il 26 settembre alle 18. L'anno scorso, al ritorno, andò in gol. Quest'anno spera di ripetersi a maglie invertite.

PARLANO I NUMERI - 34 anni, ma ancora tanta voglia di giocare, ma soprattutto vincere. Pedro ha collezionato 370 gare dal suo debutto nei cinque migliori campionati europei. È a quota 92 gol, punta il centesimo. L'anno scorso, con la maglia della Roma ha chiuso con cinque gol in Serie A, due da subentrato. In totale ha firmato 6 reti in tutte le competizioni, cinque sono arrivate all'Olimpico. Lo spagnolo è passato alla storia come il giocatore più "anziano" ad aver realizzato il primo gol in un derby, superando Klose. Campioni dentro e fuori dal campo: Pedro, come accadde per il tedesco, ha già conquistato tutti.

