Lazio, Radu in scadenza ma per il rinnovo è già tutto fatto: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio e Stefan Radu continueranno la loro storia d'amore. Il 30 giugno 2022 il contratto del difensore scadrà ma già da tempo è stato rinnovato per un'altra stagione. La "promessa" del presidente Lotito risale addirittura a 12 mesi fa quando mister Inzaghi spingeva per portarlo all'Inter e il patron non solo lo convinse a rimanere ma gli assicurò anche altri due anni di contratto. Annuncio e deposizione dello stesso sono attesi nelle prossima settimane. Il biancoceleste è pronto a un altro anno di battaglie, sempre con l'aquila sul petto.