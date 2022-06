Lazio, Radu e il rinnovo: dall'offerta di Inzaghi, alla promessa di Lotito...

Il difensore romeno firmerà un annuale nei prossimi giorni, poi il deposito del contratto. Sarà la 16a stagione in biancoceleste.

Fonte: MarcoValerio Bava-Lalaziosiamonoi.it

Ancora insieme e sarà la sedicesima con la maglia biancoceleste addosso. Stefan Radu rimane alla Lazio, non c’erano dubbi, l’accordo c’è da mesi, va ratificato. Frutto di una promessa fatta dal presidente Lotito al giocatore e datata dodici mesi fa. Inzaghi è da poco il nuovo allenatore dell’Inter, vuole portare Radu con sé a Milano, il contratto del difensore romeno con la Lazio era in scadenza, per il piacentino una chance a zero per dare un’alternativa a Bastoni sul centrosinistra (in quel momento Dimarco era considerato la riserva di Perisic sulla fascia ndr). Lotito convinse Radu a rimanere, troppo forte il legame di Stefan con la Lazio: l’accordo prevedeva un annuale, più la promessa di rinnovo per un altro anno. Promessa mantenuta, l’accordo c’è, Radu sarà ancora una delle opzioni sulla corsia mancina, ruolo in cui Sarri lo vede. Il contratto verrà firmato nei prossimi giorni e depositato tra fine giugno e inizio luglio per questioni legate all’indice di liquidità. Ma dubbi non ce ne sono, non ce ne sono mai stati.