Lazio, Radu nel triangolare con le vecchie glorie della Dinamo Bucarest - FT

Dopo 11 anni e mezzo con la stessa casacca, quella biancoceleste della Lazio, rimane quasi difficile ricordare che Stefan Radu provenga da un paese straniero – Romania e non Roma – e che abbia indossato anche dei colori diversi in carriera. Nel gennaio 2008 la Lazio lo preleva dalla Dinamo Bucarest a soli 21 anni, tagliando il cordone ombelicale con il club che l'ha cresciuto e portato al professionismo. Un ricordo, quello di Radu con la maglia dei “cani” della Dinamo, svanito nella mente dei tifosi biancocelesti ma ben presente in quella dei rumeni. E anche in quella dello stesso centrale della Lazio, che quest'oggi ha raggiunto in patria i suoi vecchi compagni e avversari (di Steaua e Rapid Bucarest) della generazione juniores 1985/86 per un torneo triangolare amichevole. L'evento, tenutosi ovviamente a Bucarest, si è chiuso con 1 vittoria e 1 sconfitta per tutte e tre le contendenti, come riporta il portale rumeno prosport.ro. Vincono per differenza reti i ragazzi del Rapid Bucarest, anche se il risultato conta obiettivamente poco. Più importanti invece il barbecue di fine partita e le foto di rito, per la fine di una giornata amarcord certamente piacevole per Stefan Radu.

LAZIO, DURMISI VUOLE RESTARE

LAZIO, GIORNI DECISIVI PER IL RINNOVO DI CATALDI

TORNA ALLA HOMEPAGE