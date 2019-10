Lazio, Rambaudi boccia Berisha e Vavro: "Il primo assolutamente anonimo, lo slovacco non è pronto"

Una vittoria che rilancia le ambizioni europee della Lazio. Ma che fatica per avere la meglio di un Rennes tutt'altro che irrestitibile. E le prestazioni di alcuni giocatori hanno lasciato perplessi gli addetti ai lavori. Come nel caso di Roberto Rambaudi. Queste le parole dell'ex attaccante biancoceleste intervenuto ai microfoni di Radiosei: "In occasione del gol di Morel non ha sbagliato Milinkovic, ma Caicedo. Doveva essere lui, da ultimo uomo, a dover stringere e disturbare il giocatore del Rennes. Difendere con una linea unica sulle situazioni di calcio piazzato non mi convince. Ci sono troppe teste che devono ragionare all'unisono, preferisco vedere un sistema difensivo a due linee. Poi il resto la fa la concentrazione e l'applicazione di chi difende. Penso che il tecnico di ogni squadra deve capire qual è il sistema di marcatura giusto per la propria squadra, in relazione al livello di concentrazione dei propri giocatori. Berisha? Non cambio idea, anonimo nella maniera più assoluta e non credo che c'entri il ruolo in cui viene schierato; mentre per quanto riguarda Vavro, non lo considero un giocatore pronto in questo momento. Bocciatura, non lo farei mai giocare in una gara come quella di Bologna. In generale, credo che Inzaghi abbia fatto l'errore di chiedere nel primo tempo il gioco di sempre a giocatori diversi. Nella ripresa, poi, la gara è stata risolta da Milinkovic e Luis Alberto".

