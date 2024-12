Lazio, Rambaudi: "Ci sta una storta lungo il cammino. Ma abbiamo capito che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex attaccante biancoceleste Roberto Rambaudi ha parlato della partita persa per 0-6 dalla Lazio contro l'Inter, proiettandosi però, dopo un'attenta analisi, alla sfida di sabato contro il Lecce e alla sua importanza:

"Mentre prepari il tuo percorso, il tuo cammino, puoi prendere una ‘storta’: questo è accaduto alla Lazio contro l’Inter. Vivere queste gare ad alto livello non è facile per tutti, la squadra va allenata. In più alla Lazio serve continuità e lucidità nei momenti difficili della sfida, ma ci si può lavorare. Ora basta parlarne, servirà concentrazione su questi aspetti. Lunedì abbiamo anche capito meglio l’importanza di Castellanos. In sua assenza eravamo leggeri davanti. Lui porta scompiglio, fa salire, tiene palla, rincorre l’avversario: ha tante qualità che a questa squadra servono. In più abbiamo anche perso Gila al 30′. Tuttavia, quando stacchi l’interruttore, recuperarla contro l’Inter è decisamente difficile, indipendentemente da chi c’è in campo".

LECCE - "Sabato servirà di dimostrare che l’errore è stato compreso e archiviato. Si deve andare a Lecce per giocare come se fosse una finale e vedrete che la mentalità sarà questa. La Lazio ha qualcosa in più se avrà la testa giusta. Io Pedro, soprattutto in questo stato di grazia, lo farei giocare sempre, ma lo preferisco sulle corsie esterne. Ha qualità, fa movimento".