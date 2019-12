Lazio, Rambaudi: "Questa squadra può e deve lottare per lo Scudetto"

Il terzo posto, la vittoria contro la Juventus imbattuta, i sette successi di fila. La Lazio è in un grande momento di forma, esprime un gran calcio e sogna in grande. E allora perché non puntare anche allo Scudetto? Almeno questo è il pensiero di Roberto Rambaudi. L'ex giocatore biancoceleste, che a Roma ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa, ha parlato a tuttomercatoweb.com: "Sì, la Lazio può lottare per lo Scudetto. Ha dimostrato di essere superiore ai bianconeri ed è giusto che si provi ad ambire a qualcosa di più. La rosa non amplissima forse non permetterà di lottare fino in fondo, ma è comunque giusto pensarci anche per una crescita di mentalità dei giocatori. Da anni dico che la Lazio è forte. Il problema è che, arrivata all'ultima curva, è scivolata. Deve migliorare da questo punto di vista ma sta superando gli esami. Insieme all'Atalanta esprime il miglior calcio in Italia". Tra i protagonisti Milinkovic, a segno anche contro i bianconeri: "Sta crescendo, prima faceva il centravanti, ora lavora da centrocampista e fa gol da punta vera, con stop e tiro. E' in un processo di miglioramento per diventare un top-player".

