Lazio, Rambaudi: "Squadra quasi perfetta. Luis Alberto top in Europa"

La Lazio ha battuto il Bologna e si è piazzata al primo posto. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Rambaudi: "Non è la partita con il Bologna che dice che la Lazio è cresciuta. I biancocelesti hanno giocato per 30 minuti in modo straordinario, con i top player che hanno trascinato tutta la squadra. Nel secondo tempo sono venuti fuori alcuni difetti, ma la squadra ha sofferto e porta sempre gli episodi dalla sua parte. Il migliore in campo è stato Luis Alberto, in questo momento è il top in Europa. Più forte anche di quello visto due anni fa, ora è un giocatore a tutto campo, sa sempre cosa fare. Sono contento per Correa, che è stato in partita con la tigna giusta. Questa Lazio è quasi perfetta".

