Lazio, Rambaudi su Patric: "Si perde un'alternativa importante e di esperienza"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo stop di Patric non ci voleva. Il difensore spagnolo, come spiegato da lui stesso su Instagram, si è sottoposto ad un intervento per risolvere il problema alla caviglia che lo tormentava dalla gara di andata contro il Como. A questo proposito è intervenuto Roberto Rambaudi a Radiosei, che ha parlato anche del reintegro di Pellegrini:

"Con Patric manca un’alterativa importante, di esperienza. Lui il suo lo fa sempre e in questo finale di stagione sarebbe stato importante. Ora rimane Gigot, un po’ soffri e devi sperare che non ci sono complicazioni per i titolarissimi. Mancherà anche la velocità dello spagnolo, la sua capacità nel difendersi scappando indietro: è una valida al aternativa a Gila e Romagnoli, Gigot ha altre caratteristiche. Reintegro di Pellergini? Se tutte le cose si sono messe a posto sì, dipende da come si è evoluto il suo rapporto con il tecnico.

Tavares? Va recuperato, poi dipende molto da lui, da che livelli di sopportazione ha al dolore. Tra lui e Dele-Bashiru, è il portoghese la priorità. Io penso si debba ricreare la situazione di inizio anno: Baroni è stato bravo a coinvolgere tutti. Per fare in modo che i migliori si trascinino ancora chi è rimasto indietro servono i risultati per questo la gara contro il Torino potrebbe essere una medicina importante”.