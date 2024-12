Lazio | Rambaudi: "Vietato pensare all'Atalanta. Tegola Vecino? Ecco cosa serve"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi ha fatto il punto della situazione in casa Lazio, a partire dall'infortunio rimediato da Vecino. Ecco le sue parole sul suo forfait e sulla prossima trasferta di Lecce: "Tegola Vecino? Servono due centrocampisti, uno pronto subito e l’altro magari di prospettiva. ì siamo corti ed è lì il fulcro del gioco. Sarebbero utili profili alla Sohm o alla Anjorin. Il difensore servirebbe di livello; inutile prenderlo solo per fare quantità, bisogna guardare la qualità. La priorità credo sia da dare al centrocampo perché siamo corti. Serve un centrocampista di qualità per continuare a competere su tutte le competizioni".

"La trasferta di Lecce? Sarà una gara equilibrata, da giocare da grande squadra. L’ avversario in casa ha messo in difficoltà tutti.Testa solo al Lecce, in questo momento è veramente la gara più importante. Se si pensa all’Atalanta, si sbaglia. Devono essere tutti carichi e lo saranno perché è una sfida decisamente importante“.

