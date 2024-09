Lazio, Raul Moro: "Andare via è stato difficile. Ma il loro problema era..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In estate il Real Valladolid ha deciso di riscattare Raul Moro dalla Lazio, puntando sull'esterno spagnolo per centrare l'obiettivo salvezza in Liga. Il classe 2002, cresciuto in biancoceleste, sta vivendo ora la sua prima vera esperienza in una massima categoria europea, rispettando le grandi aspettative sul suo conto. Intervenuto ai microfoni di As, però, ha voluto anche rivivere e raccontare il suo addio dalla Capitale.

"Non è stato difficile prendere la decisione di andare via dalla Lazio. Chissà con un'altra mentalità come sarebbe andata visto quanto hanno speso per me. Avremmo dovuto gestire tutto diversamente. A soli 17 anni mi è stata data fiducia e nello stesso momento chiusa la porta così presto".