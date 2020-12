Lazio, regalo in anticipo per Luis Alberto. La moglie scherza: "L'ho perso per sempre" - FT

Regalo in anticipo per Luis Alberto che, nel giorno della vigilia della Natale, ha scartato i regali ben prima della mezzanotte. In particolare, il fantasista spagnolo è stato ripreso dalla moglie mentre è impegnato a giocare alla Play Station in una postazione da vero "gamer", con tanto di personalizzazione. Patricia ha condiviso lo scatto su Instagram, aggiungendo: "Possiamo confermare che ho perso mio marito per sempre. Confermiamolo!".

