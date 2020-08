Lazio, Reina indossa già la maglia da portiere: l'immagine di 433 - FOTO

Siamo ai dettagli: Pepe Reina sta per diventare un nuovo calciatore della Lazio. Il portiere ex Napoli e Milan è stato scelto dalla dirigenza biancoceleste come vice Strakosha. Lo spagnolo, che vanta quasi 300 presenze in Premier League e 146 in Serie A, è pronto a vestire la maglia con l’aquila sul petto. Il noto portale 433 ha già pubblicato su Instagram il fotomontaggio di Reina con la maglietta da portiere della Lazio.

