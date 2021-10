Lazio, Reina mostra la ferita e si infuria: "La prossima volta..." - FOTO

Atalanta - Lazio è stata una partita senza esclusione di colpi, anche se francamente qualcuno era evitabile. Nei minuti finali della partita sono piovuti dalla curva atalantina oggetti verso Reina, colpendolo alla testa. Nastri adesivi, monetine e accendini hanno ferito il portiere della Lazio, rimasto a terra per qualche minuto ritardando la ripresa del gioco. In campo l'estremo difensore biancoceleste è stato ammonito per perdita di tempo. Su Instagram Pepe ha pubblicato i segni delle ferite, infuriandosi con i tifosi avversari: "La prossima volta lanciatemi un kilo di gamberi o di cotenna fritta c...".

LA PAURA DELLA MOGLIE - La moglie Yolanda si è spaventata molto per l'accaduto. Sempre sui social ha sottolineato come il portiere fosse stato colpito sia da monete che da accendini, aggiungendo: "Questo è semplicemente intollerabile, non è calcio".

Atalanta - Lazio, Reina colpito da alcune monetine lanciate dai tifosi bergamaschi

