Lazio, Reina nostalgico ricorda Melwood e il Liverpool: "Luogo di magia e felicità" - FOTO

Once a Red always a Red, il Liverpool è di sicuro uno di quei club che resta dentro ai giocatori che vi passano. Lo sanno nella Lazio Lucas Leiva e Pepe Reina, entrambi con un passato importante nei Reds che certamente ha segnato le loro carriere. Proprio in questi giorni il Liverpool lascia il suo storico centro di allenamento, il Melwood Training Ground, e dopo Leiva anche Reina ha voluto ricordare quei giorni con un pizzico di nostalgia: "Melwood, il luogo dove ogni giorno c'erano magia e felicità!​​​​​​". Ora la casa di Reina è Formello, ma è giustamente impossibile dimenticare certe emozioni vissute altrove.

