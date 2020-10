Lazio, Reina sostiene la lotta contro il tumore al seno: "Questa partita la giochiamo tutti" - FT

Il 19 ottobre è una data molto importante. Oggi infatti è la Giornata Mondiale per la lotta contro il Tumore al Seno, malattia che colpisce moltissime donne e su cui in questi anni si sono fatte moltissime campagne di prevenzione. Anche il portiere della Lazio Pepe Reina è un sostenitore di questa battaglia come a scritto sul suo profilo Instagram: "Il mio buongiorno è dedicato a tutte le guerriere che lottano contro questa malattia. Non siete sole. Questa partita la giochiamo tutti".

Champions League, la fase a gironi è un ring: la vignetta di 433 - FOTO

Lazio - Borussia, come arrivano i tedeschi: attacco atomico, difesa da ricostruire

TORNA ALLA HOME PAGE