Lazio, Reina stacanovista: "Lavoro senza sosta, non stop!" - FOTO

Pausa al campionato e spazio alle Nazionali. Per i biancocelesti che sono rimasti a Roma però il lavoro continua in vista della ripresa del campionato che vedrà la squadra di Inzaghi affrontare la Sampdoria in campionato e fare anche il suo esordio in Champions League tredici anni dopo. I biancocelesti continuano così a lavorare nel centro sportivo di Formello e tra di loro c'è anche Pepe Reina. Uno dei nuovi acquisti della Lazio scalda i motori per farsi trovare pronto all'occorrenza. "Lavoro senza sosta. Non stop!", questo il suo post su Instagram.

