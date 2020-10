Lazio, Onofri: "Con l'Inter gara importante. Su Lazzari..."

Ai microfoni di Lazio Style Radio, Claudio Onofri, ex difensore e oggi opinionista, ha parlato dell'avvio di stagione della Lazio e del match contro l'Inter. Ecco le sue parole: " La prova dei biancocelesti con l'Inter è stata importante, in una gara condizionata da infortuni ed espulsioni. Mi sarei aspettato più spettacolo, la squadra di Inzaghi paradossalmente mi è piaciuta di più nella sconfitta contro l'Atalanta. Bisognerà aspettare l'inserimento dei nuovi per sperimentare le nuove idee di Inzaghi. Lazzari terzino destro? Ha grandi potenzialità, può sicuramente farlo. Manuel è cresciuto molto, diventando più completo con la Lazio. Partendo dietro, avrebbe sicuramente più spazi per attaccare la profondità".

Italia, Lazzari: "Darò il massimo con la Lazio per conquistare la Nazionale"

Italia, Lazzari al top in Nazionale: la sua gioia sui social - FOTO

TORNA ALLA HOME PAGE