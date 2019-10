Lazio - Rennes, i convocati del club francese

Domani la Lazio affronterà il Rennes in Europa League. Il tecnico transalpino Julien Stèphan ha diramato la lista dei convocati in vista del match, che andrà in scena domani alle 21:00 allo stadio Olimpico.

Portieri: Mendy, Salin, Bonet

Difensori: Gnagnon, Da Silva, Doumbia, Gélin, Maouassa, Traoré, Morel

Centrocampisti: Camavinga, Grenier, Martin, Léa Siliki, Bourigeaud, Tait

Attaccanti: Del Castillo, Raphinha, Hunou, Siebatcheu, Niang

