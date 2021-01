Lazio, Rey Mysterio risponde a Milinkovic: "Faremo uno scambio di regali" - VIDEO

Due giorni fa Milinkovic aveva fatto un in bocca al puo al suo amico Rey Mysterio per l'importante incontro di domenica. La risposta della star della WWE non si è fatta attendere.Con una storia su Instagram, il wrestler statunitense ha ricambiato l'augurio e ha programmato uno scambio di regali con il centrocampista della Lazio. Di seguito le sue parole: "Grazie mille per l'augurio, ti auguro lo stesso.In bocca al lupo per la tua prossima partita. Farò di tutto per vincere il match di Royal Rumble domenica. Ho una maschera personalizzata per te. Mandami una tua maglietta per fare uno scambio di regali. Grazie ancora".

CLICCA QUI PER IL VIDEO