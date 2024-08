Lazio, ricordi Sucic? È un nuovo giocatore della Real Sociedad - FOTO

È stato un obiettivo della Lazio per diverso tempo, soprattutto come post Milinkovic-Savic. Alla fine, però, il suo arrivo nella Capitale non è andato mai a buon fine. Parliamo di Luka Sucic, centrocampista classe 2002 del Salisburgo. Proprio in questi giorni il croato ha deciso di l’Austria per fare il grande salto nei top cinque campionati europei: è ufficiale il suo trasferimento alla Real Sociedad. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club spagnolo per lui avrebbe sborsato 10 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita.