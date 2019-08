Lazio, riparte il calore dei tifosi in trasferta: a Genova in 700 - FOTO

SAMPDORIA - LAZIO - L'attesa è finita: dopo 91 giorni torna la Serie A e torna soprattutto la Lazio. Da Torino a Genova, dall'ultima gara della passata stagione alla prima di quella attuale, ciò che non manca mai è la presenza costante della tifoseria biancoceleste in trasferta: 700 i tifosi accorsi nel capoluogo ligure per assistere al match contro la Sampdoria. Cori e bandierone in memoria di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, l'ex capo ultras degli Irriducibili recentemente scomparso. Dopo una delle estati più caldi degli ultimi anni c'è voglia di Lazio, voglia di ricominciare. Tutti insieme appassionatamente.

