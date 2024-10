Lazio, Rodia a LSC: "Lazzari prossimo al rientro, mentre Zaccagni..."

Nell'immediato posta gara di Lazio - Genoa, ai microfoni ufficiali del club, è intervenuto il dott. Rodia per fare il punto su Zaccagni e le condizioni di Guendouzi e Lazzari. Le sue parole: "Zaccagni ha avuto un attacco grastrointerico acuto, si è verificato in mattinata e non c’è stato il tempo per farlo riprendere. Guendouzi? Stiamo facendo un ottimo lavoro anche per la sua grossa disponibilità e voglia di dare un contributo alla squadra. Lazzari ritengo che sta andando tutto nel migliore dei modi quindi siamo prossimi al rientro in squadra".

