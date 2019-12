Lazio - Roma, derby del cuore a Rocca di Papa: le info sull'evento benefico

Al 26 gennaio, giorno di Roma - Lazio di Serie A, manca ancora più di un mese. Ma chi vorrà godersi un'anticipazione del derby capitolino non dovrà fare altro che recarsi a Rocca di Papa il prossimo 29 dicembre. Come riportato dalla pagina Facebook Città di Rocca di Papa, infatti, questa domenica - orfana del campionato - rappresenterà l'occasione perfetta per un derby del cuore tra le due squadre della Capitale. I due schieramenti indosseranno le maglie storiche di Lazio e Roma, e saranno capitanati rispettivamente da Cèsar Aparecido e Giovanni Cervone. Due grandi ex della sfida. L'evento avrà come scopo quello di fornire la strumentazione utile alla formazione e allo sviluppo dei bambini e ragazzi che frequentano l'Istituto Comprensivo Leonida Montanari di Rocca di Papa. Appuntamento alle ore 10:00 di domenica 29 dicembre presso il Campo Sportivo Comunale Gavini Lionello di Rocca di Papa, per un antipasto del derby dal sapore di solidarietà.

