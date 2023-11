Lazio - Roma, ecco chi ha cantato Meravigliosa Creatura nel prepartita

TUTTOmercatoWEB.com

C'è stato un attimo in cui Lazio e Roma sono state vicine. Nel prepartita del derby, infatti, c'è stato il ricordo per Gabriele Sandri, tifoso biancoceleste ucciso nel 2007 nell'autogrill di Badia Al Pino. La Nord ha esposto uno striscione, mentre tutto lo stadio ha applaudito il ricordo della società. Non solo perché il violino di Andrea Casta ha accompagnato l'esecuzione di Meravigliosa Creatura.

La canzone di Gianna Nannini è stata reinterpretata per l'occasione in versione acustica da Federica Buda. La cantante ha partecipato alla seconda edizione di The Voice of Italy, stagione in cui ha vinto Suor Cristina. L'interprete ha fatto parte del team Carrà arrivando molto avanti, ma non riuscendo a raggiungere la finale. Diverso il suo percorso a XFactor nel 2019 dove ha partecipato nel gruppo Booda classificandosi al secondo posto arrendendosi in finale a Sofia Tornambene. Per lei un'emozione incredibile cantare davanti all'Olimpico pieno che applaude all'unisono.