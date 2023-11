Lazio-Roma, Guendouzi tuttocampista: la heat map è pazzesca - FOTO

La Lazio scopre Matteo Guendouzi. Era prevedibile che uno con il suo carisma si esaltasse in una partita come il derby. Al termine dei 90 minuti, il francese risulta tra i migliori in campo, se non il migliore. Una partita a tutto campo, con cuore, polmoni e grinta. L'ex Marsiglia non si ferma un attimo e chiude la gara con numeri pazzeschi racchiusi tutti nella sua heat map. L'8 biancoceleste occupa tutte le zone del campo sul centro destra, dall'area di Provedel a quella di Rui Patricio. "Questo ragazzo ha una personalità straripante, se si pulisce un po’ tecnicamente diventa un centrocampista importantissimo", l'ha incensato così Sarri a DAZN. Il mister e la Lazio hanno una risorsa in più, Matteo vuole continuare a battagliare con l'aquila sul petto.

