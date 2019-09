Lazio - Roma, i convocati di Inzaghi: rosa quasi al completo

LAZIO - ROMA - In vista della sfida di oggi contro la Roma (ore 18:00) allo Stadio Olimpico di Roma, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati. Prima chiamata per Jony. Oltre al lungodegente Lukaku (in fase di recupero), assenti anche Wallace e Durmisi, sempre più in uscita. Di seguito l'elenco completo dei giocatori convocati.

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha;

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu, Vavro;

Centrocampisti: A. Anderson, Berisha, Cataldi, Jony, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Parolo;

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile.

