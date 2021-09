Lazio - Roma, il comunicato del giudice sportivo: confermate le sanzioni per Leiva e Cataldi

La Lega Serie A ha reso note con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale le decisioni del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, in merito alla sesta giornata di campionato. Per quanto riguarda la Lazio sono due i calciatori sanzionati, si tratta di Lucas Leiva e Danilo Cataldi. Per il brasiliano è la seconda ammonizione, ricevuta per "comportamento scorretto nei confronto di un avversario". Primo cartellino giallo stagionale invece quello dell'ex Primavera per "comportamento non regolamentare in campo".

