Lazio - Roma, la Panini presenta il match con due "stelle" - FOTO

Mancano poco più di tre ore all'inizio del derby della Capitale. Maurizio Sarri contro Mourinho, Lazio contro Roma, una gara che non ha bisogno di spiegazioni e di presentazioni. Allo stadio Olimpico biancocelesti e giallorossi scenderanno in campo alle 18:00 e anche la Panini ha lanciato il sondaggio su Twitter: "Milinkovic o Zaniolo due stelle della collezione CALCIATORI ADRENALYN XL™ 2021-2022, come finirà la partita?", i tifosi della Lazio sperano ovviamente che il Sergente possa mettere la firma anche sulla stracittadina.

Derby della capitale in programma alle ore 18:00! Protagonisti due STELLE della collezione CALCIATORI ADRENALYN XL™ 2021-2022: Milinkovic-Savic e Zaniolo. Come finirà la partita? pic.twitter.com/17YLNjm79J — Figurine Panini (@figurinepanini) September 26, 2021

Lazio - Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

TORNA ALLA HOMEPAGE