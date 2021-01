Lazio - Roma, Orsi: "I giallorossi arrivano meglio, ma i biancocelesti sono più forti psicologicamente"

Nella settimana del derby, l'aria a Roma diventa pesante, quasi irrespirabile. Gli sfottò si sprecano, così come le considerazioni fatte in radio e in televisione. L'ex portiere laziale Fernando Orsi è intervenuto a Radio Radio Marittima per esprimere il suo pensiero riguardo il match di venerdì: "Secondo me la Roma arriva meglio a questo derby, ma sappiamo che si tratta di una partita in cui i pronostici difficilmente vengono rispettati. Credo che i giallorossi siano superiori dal punto di vista tecnico, ma i biancocelesti sono più forti psicologicamente. Mi prendo l’attacco della Lazio e la difesa della Roma. Inzaghi è un allenatore pensante ed è in costante crescita. Devo dire che mi piace anche Fonseca”.