Lazio - Roma, Sarri e la sesta giornata il 26 settembre: la coincidenza

Per Maurizio Sarri la sesta giornata il 26 settembre è garanzia di successo. Ieri la sua Lazio ha strapazzato la Roma, spazzando via tutte le difficoltà di inizio stagione. La speranza del tecnico biancoceleste è che il derby sia un trampolino di lancio per spiccare definitivamente il volo secondo le sue nuove idee. C'è un precedente benaugurante per Sarri che risale all'anno 2015, nel primo anno sulla panchina del Napoli: la squadra azzurra nelle prime cinque giornate aveva balbettato, poi alla sesta il 26 settembre vinse contro la Juventus 2-1 e da lì partì una grande cavalcata. Sarri ha più volte rimarcato che le esperienze diverse non sono paragonabili, ma la speranza è che tale coincidenza gli porti gli stessi frutti di sei anni fa.

