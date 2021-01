Lazio - Roma, Zaniolo in pieno stile giallorosso: l'ultima provocazione - FOTO

Qualche giorno fa l'addio ai social sbandierato ai quattro venti. Poi il ritorno. Da una settimana Nicolò Zaniolo, che non scenderà in campo al derby, sta cercando di ritagliarsi un ruolo. Così è partita una serie di proocazionii verso i tifosi della Lazio. L'ultimo con una storia su Instagram a meno di un'ora dalla partita, poco dopo sparito. Zaniolo, anche se non è cresciuto e non è tifoso della Roma, ripercorre le gesta dei predecessori. In pieno stile giallorosso.