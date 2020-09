Lazio, Romulo: "I tifosi mi chiedono sempre di tornare. Futuro? Tra Serie A e Brasile"

Una stagione alla Lazio indimenticabile quella di Romulo, che con l'aquila sul petto ha conquistato una Coppa Italia contro l'Atalanta lasciando anche parte del suo cuore a Roma, nonostante il rapporto con il club non sia continuato. L'esterno che ha giocato nel Brescia nella scorsa stagione è intervenuto ai microfoni di ESPN Brasil, commentando così il proprio futuro e il passato biancoceleste: "Sto ricevendo proposte molto interessanti dalla Serie A, le stiamo studiando con calma con il mio agente. Ci sono quattro o cinque possibilità, incluso un top club italiano. Anche due grandi club brasiliani stanno parlando con il mio agente. Volevo rimanere in Italia per le proposte, ma ascolterò anche la mia famiglia. Lazio? I tifosi mi chiedono sempre di tornare perché abbiamo vinto un titolo. Abbiamo fatto la storia".

