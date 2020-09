Calciomercato Lazio, Akpa Akpro conquista Inzaghi: sarà confermato

CALCIOMERCATO LAZIO - Jean Daniel Akpa Akpro resterà alla Lazio. Il franco-ivoriano, prelevato dalla Salernitana, ha raggiunto i suoi compagni nel ritiro di Auronzo di Cadore insieme a Patric e Correa. Sono bastati pochi giorni all'ex Salernitana per conquistare tutti, soprattutto Inzaghi. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, il centrocampista sarà confermato e non mandato altrove. Il 28enne è piaciuto al piacentino e alla società per il bel passo e la capacità di rubapalloni. Caratteristiche diverse rispetto agli altri del reparto in rosa e che possono far comodo in una stagione lunga e pregna di gare. Ottimi anche i test fisici e atletici che sono stati un'ulteriore carta a suo favore. Tra i migliori nel suo ruolo di tutta la Serie B, Akpa Akpro vuole rilanciarsi dopo i tanti anni vissuti a Tolosa da protagonista. Un brutto stagione lo ha costretto ai box per oltre un anno, prima dei due anni in Campania dove ha ritrovato se stesso. Ora c'è la Lazio una grande occasione per la sua carriera e il connazionale di Drogba non ha alcuna voglia di sbagliare anche perché le prove non sono finite. Inzaghi lo inserirà nella lista per campionato e Coppa Italia, mentre non si sa che accadrà con la Champions. C'è ancora tempo per il franco - ivoriano per scalare le gerarchie e la concorrenza non sembra spaventarlo, anzi.