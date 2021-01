Lazio, Romulo ripercorre la sua carriera su Instagram: c'è il trofeo vinto in biancoceleste - FT

La sua esperienza alla Lazio è durata solo 6 mesi, ma Romulo è riuscito a entrare nel cuore dei tifosi come se avesse indossato la maglia biancoceleste per anni. L'italo brasiliano è ora svincolato, ma ha ancora tanto da dare e sicuramente ai capitolini potrebbe fare comodo viste che in questi mesi Inzaghi ha dovuto sacrificare Marusic e Lazzari sugli esterni. Il giocatore ha voluto ricordare sul suo profilo Instagram il percorso fatto nel mondo del calcio fino ad ora: dall'esordio con il Brasil de Pelotas, fino ad arrivare all'ultima esperienza con il Brescia, passando per Juventus e Lazio dove ha vinto uno scudetto e due Coppa Italia.