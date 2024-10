Lazio, Rovella e la mancata chiamata in Nazionale: "Rispetto Spalletti..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un'altra prestazione da incorniciare quella odierna per Nicolò Rovella che ancora una volta non solo ha fatto la differenza ma ha dimostrato come la sua crescita di rendimento sia costante in questa stagione. Al termine della sfida il biancoceleste è intervenuto in conferenza stampa e ha commentato anche la mancata chiamata in Nazionale: "Io non vedo l'ora di giocare con la Lazio, poi chi fa le convocazioni è giusto che valuti, ho grande rispetto per mister Spalletti".