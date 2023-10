Lazio, Rovella guerriero: nessuno come lui in Serie A

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Rovella si sta prendendo pian piano la Lazio. Arrivato in estate dalla Juventus, dopo una grande stagione in prestito al Monza, il centrocampista italiano si è calato subito nella parte e adesso dirige le operazioni della squadra di Sarri. Tanta tecnica e tanta qualità, ma non solo. Il classe 2001 mette dentro anche agonismo e applicazione in fase di non possesso. Lo dicono i numeri. Come riportato da Kickest, il giocatore biancoceleste è primo in Serie A per intercetti e tackle riusciti nelle prime otto giornate, prendendo in considerazione solo calciatori che hanno disputato almeno 250 minuti in campionato. Rovella domina con una media di 4.6 a partita. Chiudono il podio Martinez Quarta (4) e Scalvini (3.9).

Intercetti + Tackle riusciti P90 nelle prime 8 giornate tra i giocatori che hanno disputato almeno 250 minuti in campionato:

- Nicolò Rovella (4.6)

- Lucas Martinez Quarta (4.0)

- Giorgio Scalvini (3.9)

- Ederson (3.6)

- Morten Frendrup (3.5)