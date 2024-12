Lazio, Rovella primeggia anche sugli assist: il dato che lo certifica - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Nicolò Rovella è sempre più un centrocampista completo. Corsa, interdizione e rfinitura. Gli manca solo il gol. Ma per quanto riguarda gli assist, Rovella è uno dei giovani italiani più promettenti su questo fondamentale, non solo per quello fornito a Dele-Bashiru contro l'Atalanta. Infatti, c'è un dato che lo certifica: l'ex Monza e Juventus è l'unico centrocampista nato negli anni 2000 ad aver fatto almeno un assist in Serie A in ognuna delle ultime cinque stagioni.